"Ливърпул" уволни Арне Слот. Нидерландецът си тръгва след два сезона на "Анфийлд", като през миналата кампания спечели титлата във Висшата лига. През този сезон "червените" разочароваха и завършиха на петото място, а феновете се обърнаха срещу мениджъра. Ето какво пише в официалното съобщение от "Ливърпул".

"Че това беше трудно решение за нас като клуб, е очевидно. Приносът, който Арне имаше за "Ливърпу"л през времето, в което беше с нас, беше значителен, смислен и, което най-важното за феновете и за нас самите, успешен. Като такъв, нашата признателност за всичко, което той постигна, не би могла да бъде по-голяма, особено след като това беше подплатено от работна етика, усърдие и ниво на експертиза, които допълнително подчертаха нашето мнение, че той е лидер в своята област. От момента, в който за първи път срещнахме Арне, веднага стана ясно, че той е човек, който не просто поема отговорност, той я прегръща. Това беше очевидно, когато се съгласи да поеме поста старши треньор, когато ни поведе към титлата във Висшата лига и през целия сезон, който едва приключи, когато се сблъска със значителни предизвикателства и тежести.

В същото време колективно стигнахме до заключението, че промяната е необходима, за да може клубът да продължи напред. Отново трябва да се подчертае, че до това решение не стигнахме никак лесно.

Бихме искали да се възползваме от тази възможност, за да изразим официално своята благодарност към Арне, който винаги ще заема специално място в историята на този футболен клуб като треньор, донесъл на "Ливърпул" 20-ата титла в лигата.

Това постижение, което беше забележително още в първия му сезон начело, беше изградено на изключителни треньорски умения и ежедневно лидерство. Той също така помогна на клуба да премине през един от най-трудните периоди, които можем да си представим, след загубата на Диого. Състраданието и човечността, които той показа през цялото това време, говориха много за него като личност. Като такъв, можем само да пожелаем на Арне всичко най-добро в следващия етап от треньорската му кариера, като очакваме той да продължи да бъде успешен. Правим го със знанието, че наследството му от Ливърпул е непокътнато и ще стане още по-значимо през следващите години и десетилетия.

Въпреки това, заключението, до което стигнахме, се основава на убеждението, че траекторията на отбора може да се реши най-добре чрез промяна на посоката. Това не омаловажава работата, която Арне е свършил тук, нито уважението, което изпитваме към него. Нито пък е отражение на талантите му. По-скоро е показателно за необходимостта от различен подход.

Арне си тръгва с нашата благодарност, с титла от Висшата лига на своето име и със знанието, че той и семейството му винаги ще бъдат добре дошли обратно на "Анфийлд".

Фаворит за нов мениджър на "Ливърпул" е испанецът Андони Ираола, който напусна "Борнемут".