Стилияна Николова европейски вицешампион, вече гледа към медалите на уредите

Стилияна Николова стана европейски вицешампион в индивидуалния многобой на първенството на Стария континент по художествена гимнастика във Варна. Най-добрата ни гимнастичка в момента изигра отлично и четирите си съчетания и натрупа сбор от 118,750 т. След първите два уреда тя водеше пред олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия). Обръчът й беше невероятен и оценен най-високо - Николова получи 30.550.

Според новия регламент само 10-те най-добри след обръча и топката продължават в т.нар. суперфинал с бухалки и лента, в който Стили влезе първа по резултат. Даря Варфоломеев обаче събра сбор от 120,150 т. и така взе единствената титла, която липсваше в колекцията ѝ. Защитаващата трофея си от миналата година Таисия Онофричук (Украйна) остана с бронза със 117,150 т. И за съчетанието си с бухалки българското момиче заслужи над 30 точки.

"Доволна съм от начина, по който изиграх съчетанията си днес. Важно беше да бъда стабилна и концентрирана. Състезанието обаче още не е приключило, защото утре ни очакват четири финала и трябва отново да съм максимално фокусирана", коментира Николова пред българските медии.

Според нея новият формат на многобоя е по-интересен за зрителите, а атмосферата във Варна е била изключителна.

„Мисля, че новият формат е по-вълнуващ за публиката. За нас, гимнастичките, които стигнахме до топ 10, реално няма толкова голяма разлика, защото така или иначе играем и четирите съчетания. В многобоя всяка оценка е важна и трябва да бъдеш концентриран от първото до последното изиграване. Искам специално да благодаря на всички хора в залата. Атмосферата беше невероятна и ни даде много енергия", каза още тя.

Възпитаничката на Валентина Иванова за пети поред европейски шампионат е на почетната стълбичка. Тя има злато от Будапеща 2024, сребро от Талин 2025 и бронз от Тел Авив 2022 и Баку 2023.

Ева Брезалиева приключи участието си в многобоя след първата фаза на финала с 51,200 т., като остана на 19-а позиция.