Първо място за Ива Карадимова на състезание по ски скок в Словения

Състезателите от Б-националният отбор по ски скок, както и деца от ски клуб "Бояна тийм", взеха участие в състезание организирано от ски клуба в Жири (Словения).

В надпреварата се включиха 90 състезатели от цялата страна от всички възрастови групи, включително мъже и жени. На 60 метровата шанца Ива Карадимова направи опити от 51 и 50 метра, с които спечели при момичетата до 15 години. Българските състезатели се представиха успешно. Снимка: БФ ски

Данаил Павлович 6-то място, Весела Карадимова 12-та и Виктория Кръстанова 14-то място, като и двете ни девойки участваха при жените. При малките ни таланти Мира Клисурска е пета, Максим Кирилов трети и Никола Драганов 6-ти.За пореден път талантите ни доказаха, че и без адекватни съоръжения за ски скок у нас българите можем!