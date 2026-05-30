ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Керязов откри VIII-ия турнир по плуване „...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22947983 www.24chasa.bg

Шампионска победа на "Джирото" и място в историята за Йонас Вингегор

556
Йонас Вингегор е новият шампион в обиколката на Италия. Снимка: Ройтерс

Йонас Вингегор показа, че няма кой да му отнеме първата титла в колоездачната обиколка на Италия. 

29-годишният датчанин направи поредната си демонстрация, като задмина всички 10,4 км преди финала на предпоследния етап по изкачването на Пианкавало. за лидера на Visma това е пета поредна победа (втора с розовата фланелка на водач в генералното) и на практика му осигури място в историята. Бившият работник във фабрика за риба става осмият колоездач, печелил и трите голем обиколки (заедно с "Тур дьо Франс") и тази на Испания. 

Втори в етапа и в генералното (на 5:22 мин) е австриецът Феликс Гал от Decathlon, следван от Джей Хиндли (Red Bull-Bora). 

109-ото издание на "Джирото" приключва в неделя по улиците на Рим. 

Йонас Вингегор е новият шампион в обиколката на Италия. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!