Александър Василев играе за две титли в Сърбия

Александър Василев се класира за финала на турнира по тенис на червени кортове в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара. 19-годишният българин се наложи в полуфинала над представителя на домакините Симеон Станкович с 6:4, 6:2.

Василев ще спори за титлата утре с победителя от двубоя между руснака Денис Клок и гърка Аристотелис Танос, който е поставен под номер 2.

Малко по-късно Александър Василев ще играе финал на двойки, като в партньора си Стефан Попович ще срещнат Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада).