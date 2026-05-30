"Арсенал" рано поведе на "Пари Сен Жермен" във финала на Шампионската лига

Френският доминатор в последните години "Пари Сен Жермен" и новият шампион на Англия "Арсенал" играят във финала на Шампионската лига.

Мачът започна в 19 часа на стадион "Пушкаш Арена" в унгарската столица Будапеща, а още в 6-ата минута лондончани откриха резултата.

Германецът Кай Хаверц се измъкна по дясното крило, надбяга защитата на парижани и с мощен удар под гредата от малък ъгъл едва не откъсна главата на вратаря Сафонов.

Ето на кого се спряха за титуляри треньорите Луис Енрике и Микел Артета.

"Пари Сен Жермен": Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Уилиян Пачо, Нуно Мендеш, Жоао Невеш, Фабиан Руис, Витиня, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуе.

"Арсенал": Давид Рая, Кристиан Москера, Уилиям Салиба, Габриел Магаляеш, Пиеро Инкапие, Майлс Люис-Скели, Деклан Райс, Леандро Тросар, Мартин Йодегор, Букайо Сака, Кай Хаверц.

Съдия е германецът Даниел Зиберт.