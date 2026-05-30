Гимнастички със синдром на Даун участваха на турнир по художествена гимнастика

Гимнастички със Синдром на Даун от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България взеха участие в турнира по художествена гимнастика „Пролетна магия", организиран от СК „Креатив спорт".

Участието им беше важна част от подготовката за предстоящото Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун, на което София ще бъде домакин от 13 до 19 юни.

За състезателките всяко излизане на килима, всяко съчетание и всяка среща с други гимнастички са безценен опит по пътя към най-големия спортен форум за спортисти със Синдром на Даун през тази година.

От Федерация Адаптирана Физическа Активност – България изразиха благодарност към екипа на СК „Креатив спорт" за поканата, отличната организация и топлото отношение към гимнастичките.

„За нашите състезателки беше истинско удоволствие да бъдат част от този красив гимнастически празник", споделиха от федерацията.

Подготовката за Световното първенство продължава с още повече увереност, мотивация и очакване за предстоящото домакинство в София.