Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и министърът на спорта Енчо Керязов откриха плувния празник „Златоперки“

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откриха осмото издание на най-големия турнир по плуване за деца в България - „Златоперки". Рекордните 743 деца от 39 лицензирани клуба участват в състезанието. На церемонията по откриването на столичния басейн „Спартак" присъстваха също президентът на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев и човекът, развил турнира през изминалите години - единственият българин в Международната зала на плувната слава в САЩ Петър Стойчев. Официалните гости приветстваха младите плувци и техните родители, изпълнили трибуните на басейна.

Петър Стойчев, Михаела Доцова, Енчо Керязов и Георги Аврамчев

"Уважаеми малки и големи „Златоперки", уважаеми родители, баби и дядовци на състезателите, уважаеми представители на клубовете, уважаеми треньори, вълнувам се много да бъда сред вас. Това е първото спортно състезание, на което присъствам, откакто е конституирано 52-рото Народно събрание. Сигурна съм, че на прекрасния спорт - плуването, на вас, децата, които сте бъдещето на България, ще ви върви по вода. Дерзайте", заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов поздрави плувен клуб „Левски" за усилията да продължава традицията на емблематичното състезание "Златна рибка", дало старт на поколения талантливи български плувци. И поздрави всички участници на „Златоперки".

„Именно подобни състезания изграждат характера, дисциплината и любовта към спорта още от най-ранна възраст. Вярвам, че сред участниците днес са бъдещите шампиони, които един ден ще вървят по стъпките на Петър Стойчев, а защо не и ще надминат неговите постижения", заяви Енчо Керязов.

Специални благодарности към всички деца, техните родители, треньорите, съдиите и всички, които работят за развитието на плуването, изказа и самият Петър Стойчев.

По традиция след официалното откриване се проведе и специална серия, която показва силата на духа и важната роля на плуването. В басейна влязоха деца със затруднения, на които помага фондация „Воден път", а цялото им плуване премина под бурните аплодисменти на всички присъстващи.

Михаела Доцова, Енчо Керязов, Петър Стойчев и Георги Аврамчев наградиха малките големи шампиони, веднага след излизането им от басейна. А след това говориха и с десетки деца и родители на басейна "Спартак".

Турнирът "Златоперки" се организира от плувен клуб "Левски" със съдействието на Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор. Провежда се всяка година около Деня на детето 1 юни.