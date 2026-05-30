Христо Янев се извини на феновете на ЦСКА за загубите от "Левски"

Треньорът на ЦСКА Христо Янев се извини на феновете за двете загуби срещу "Левски" в плейофите на Първа лига. Треньорът на "червените" понесе много критики заради избора си на състав в дербито, загубено с 1:3. В него Янев съхрани най-важните играчи преди полуфинала срещу "Лудогорец" за Купата на България и в крайна сметка целта оправда средствата - ЦСКА отстрани "орлите" и впоследствие триумфира с трофея след успех над "Локомотив" (Пд) на финала.

"Разбира се, съжалявам за това, че не успяхме да победим - коментира Янев пред БНТ. - Няма мач, в който да изляза на терена и да не искам отборът ми да побеждава. Аз съм закърмен с ДНК-то на ЦСКА и знам, че за нас дербито е нещо специално. Трябва да вложим цялата си енергия и да направим всичко по силите си, за да победим."

Той призна, че част от привържениците не са приели някои от решенията му по време на двубоите срещу големия съперник, но подчерта, че самият той преживява тези неуспехи не по-малко емоционално.

"Разбирам, че има разочарование в червената общност. Някои от тях са приели решението ми за не такова, каквото смятат, че е правилно. Тук е моментът да поднеса своите извинения и да разберат, че мен ме боли също толкова, колкото и тях", каза още той.

Според Янев основната му мисия е да обедини всички, свързани с клуба, около една обща цел.

"Моята задача е да обединя цялата червена общност и всички хора да искаме едно и също нещо. Аз искам ЦСКА да побеждава, защото за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде на върха", допълни специалистът.