Класика в Гърция: "Олимпиакос" с Александър Везенков срещу "Панатинайкос" за титлата

"Олимпиакос" с Александър Везенков в редиците си спечели срещу АЕК Атина с 95:68 (20:10, 24:20, 22:16, 29:22) и втория двубой от полуфиналната серия в гръцкото първенство. Така тимът от Пирея се класира за финала с общо успех 2:0, където ще играе срещу "Панатинайкос", който се наложи над ПАОК в Солун със 102:94 и също постигна чист успех в другата серия.

Шампионът в Евролигата Везенков бе на паркета малко повече от 23 минути, като се отчете за победата на отбора си с 15 точки, седем спечелени борби и една асистенция.