ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди екоактивисти се събраха на протест в Герман...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22948848 www.24chasa.bg

Рускиня с австрийски паспорт отстрани шампионката на "Ролан Гарос"

2380
Анастасия Потапова Снимка: Х/RolandGarros

Шампионката на "Ролан Гарос" Коко Гоф отпадна още в третия кръг на откритото първенство по тенис на Франция.

Играещата за Австрия рускиня Анастасия Потапова бе само на две точки от загубата, но успя да обърне мача и да отстрани с 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 звездната ракета от САЩ, която е №4 в света. 

Това е първата победа за австрийска тенисистка срещу носителка на титлата в турнир от "Големият шлем" след 13 загуби в 13 мача. 

Със спечелени 33 млн. долара Гоф е най-добре платената жена спортистка в света за 2025 г.

Анастасия Потапова Снимка: Х/RolandGarros

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!