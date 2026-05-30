Рускиня с австрийски паспорт отстрани шампионката на "Ролан Гарос"

Шампионката на "Ролан Гарос" Коко Гоф отпадна още в третия кръг на откритото първенство по тенис на Франция.

Играещата за Австрия рускиня Анастасия Потапова бе само на две точки от загубата, но успя да обърне мача и да отстрани с 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 звездната ракета от САЩ, която е №4 в света.

Това е първата победа за австрийска тенисистка срещу носителка на титлата в турнир от "Големият шлем" след 13 загуби в 13 мача.

Със спечелени 33 млн. долара Гоф е най-добре платената жена спортистка в света за 2025 г.