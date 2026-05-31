Синът на Херо изведе "Септември" до титла и младежката Шампионска лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Септември" (София) спечели титлата в Елитната юношеска група до 18 години. В последния 29-и кръг тимът, воден от Виктор Димитров (син на Димитър Димитров-Херо), разгроми „Локомотив" (София) с 7:0 в Требич. Четири гола отбеляза Васил Василев, а три добави Димитър Челебиев.

„Септемврийци" завършиха на първо място с 54 точки - с две повече от втория „Локомотив" (Пловдив), който в същия кръг победи ЦСКА с 3:1. Младите „армейци" останаха на трета позиция с 45 точки.

Това бе дебютният сезон на Елитната група до 18 години, която замени турнира за купата на БФС. Преди старта от участие се отказаха „Лудогорец" (Разград), „Левски" (София), „Черно море" (Варна) и „Черноморец" (Бургас).

След титлата „Септември" за четвърти път ще представя България в младежката Шампионска лига.