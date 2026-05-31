Янаки Милев загуби финал на двойки в Италия

Янаки Милев Снимка: БФТенис

Янаки Милев стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на червени кортове в Градо (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишният национал и Лучо Рати (Аржентина), поставени под №2 в схемата, отстъпиха драматично във финала с 6:4, 4:6, 9:11 от водачите в схемата Оскар Брьострьом Поулсен (Дания) и Никола Славич (Швеция).

Милев има пет втори места на двойки през тази година сезон във веригата на Международната федерация по тенис ITF. Българинът има общо пет трофея на двойки, като последният е спечелен в Сарагоса през октомври.

