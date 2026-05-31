Празнуваха 80 г. Нешка Робева край морето във Варна (Снимки)

Художествената гимнастика отпразнува 80-ата годишнина на легендарната Нешка Робева край морето във Варна по време на 42-ото европейско първенство, на което страната ни е домакин. Илиана Раева, Мария Гигова, Мария Петрова и още много "златни" засвидетелстваха своето уважение към Робева на стилно тържество, на което присъстваше и президентът на европейската федерация по гимнастика Фарид Гаибов.

Мария Гигова, Нешка Робева, Мария Петрова Президентът на Европейската гимнастика Фаид Гаибов си прави селфи с Нешка.

Празникът беше организиран от Българската федерация по художествена гимнастика, за да може всички, събрали се във Варна за европейското, да покажат своето уважение към легендата, която на 26 май навърши 80. Неотлъчно до нея беше и дъщеря и Аглика.

Нешка Робева не скри своето вълнение, щастие и признателност към всички, които я зарадваха с присъствието си. Тя специално благодари и на Илиана Раева за вниманието, отношението и уважението в този толкова емоционален за нея момент.