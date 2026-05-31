"Левски" се раздели с футболиста, вкарал шампионския гол на "Герена"

Големият герой за "сините" Марко Дуганджич в прегръдките на съотборниците си. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

"Левски" се раздели с нападателя Марко Дуганджич. Договорът на 32-годишният футболист изтича и няма да бъде подновен.

Той пристигна на стадион „Георги Аспарухов" тази пролет и записа 6 мача със синия екип. В тях отбеляза един гол, който се превърна в исторически – попадението за 1:0 срещу ЦСКА 1948, с което „Левски" подпечата шампионската титла за сезон 2025/26.

Дуганджич е третият играч, който засега си тръгна от шампионите. Преди него договорите на Рилдо и Карлос Охене не бяха подновени - нещо, което "24 часа" писа още преди месец.

