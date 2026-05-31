8 души загинаха в катастрофа с автобус в Турция

Двама приключиха с "Лудогорец"

Педро Нареси изнася топката в двубоя с “Ференцварош”. СНИМКА: СТАРТФОТО

"Лудогорец"  се раздели с Педро Нареси и Диниш Алмейда след изтичането на договорите им.

Бразилецът, който е зет на Роберто Карлош, пристигна в Разград през лятото на 2022 г. и записа общо 172 мача за разградчани. В България халфът спечели три шампионски титли, две купи и три суперкупи.

Алмейда пък изигра 104 двубоя за "Лудогорец" във всички турнири. Португалският бранител си тръгва от клуба с две титли, една купа и две суперкупи.

"Благодарим им за приноса към клуба и им пожелаваме успех занапред", написаха от "Лудогорец".

