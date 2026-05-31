Стилияна Николова спечели сребърен медал на топка на европейското във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на топка на европейското по художествена гимнастика във Варна.

Европейската вицешампионка в многобоя изигра силно своята композиция и беше оценена с 29,550 точки. За нея това е трето отличие от шампионата след златото отборно и среброто в многобоя. Най-добрата българска състезателка по-късно ще играе на финалите на бухалки и на лента, борейки се за нови медали.

Победителка на топка стана олимпийската, двукратна световна и вече европейска шампионка Даря Варфоломеев (Герм), която има същата оценка като Николова, същата стойност за изпълнение, но за артистичност получи повече от българката и взе златото.

Трета на топка е рускинята София Илтерякова с 28,850 точки.

Другата българка Ева Брезалиева допусна груби грешки - излизане извън терена, което й отреди последната осма позиция.

В първия финал на обръч Николова и Брезалиева направиха сериозни грешки и останаха извън медалистките.