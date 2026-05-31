Стилияна Николова европейска шампионка на бухалки

Стилияна Николова спечели титлата на финала на бухалки на европейското по художествена гимнастика във Варна.

Българската звезда представи много силно съчетанието си и получи от съдиите 29,750 точки и стана за втора поредна година европейска шампионка на този уред. За нея това е четвърто отличие от шампионата след златото отборно и среброто в многобоя и на финала на топка. Най-добрата българска състезателка по-късно ще играе на финала на лента.

Втора на бухалки се класира Мария Борисова (Русия), а трета е Даниела Муниц (Израел).