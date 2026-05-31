Александър Василев с първа титла при мъжете

Александър Василев спечели титлата на турнира по тенис в Куршумлийска баня на клей с награден фонд 30 хиляди долара. На финала в Сърбия националът ни за купа "Дейвис" победи руснака Денис Клок с 6:2, 4:6, 6:2.

Това е първата титла на сингъл за Василев при мъжете от календара на международната федерация, след като през миналата година загуби финал в София.

Александър стана и вицешампион на двойки в Куршумлийска баня. Българинът и сърбинът Стефан Попович отстъпиха във финала с 1:6, 5:7 пред третите поставени Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада).