Близо 800 души арестувани във Франция след триумфа на ПСЖ на финала на Шампионската лига

Стотици хора бяха задържани в цяла Франция след победата на "Пари Сен Жермен" над "Арсенал" в Шампионската лига, тъй като празненствата в няколко града прераснаха в безредици, съобщиха френските власти.

На пресконференция в неделя френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че 780 души са били задържани в цялата страна, най-много от тях в Парижкия столичен район.

„Имаше празнични събирания, съпроводени от серия от безредици, което беше в съответствие със ситуацията, която очаквахме", каза Нунес. Той определи безредиците като „абсолютно неприемливи".

Официални данни показват, че 57 полицаи са били ранени при инциденти, докладвани в около 15 града.

В Париж ситуацията беше особено напрегната около булевард Шанз-Елизе, където хиляди хора се събраха след мача. Маскирани лица се сблъскаха със силите за сигурност, като бяха хвърляни снаряди и използван сълзотворен газ.

Видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показват горящи превозни средства, издигащи се барикади и фойерверки, насочени към хора. Феновете се събраха, за да гледат как ПСЖ побеждава "Арсенал" с 4:3 след дузпи на голям екран на стадион „Парк де Пренс", който според френските медии е бил почти изцяло пълен.

Около 22 000 полицаи бяха на служба в цяла Франция, включително около 8000 в столицата.

Сцените напомняха за безредиците, които избухнаха след победата на ПСЖ в Шампионската лига миналата година, когато двама души бяха убити, близо 200 ранени и 559 задържани. Властите регистрираха и близо 700 пожара, като много коли бяха опожарени.