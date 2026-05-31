Анчелоти с добри новини за Неймар

Бразилският нападател Неймар се възстановява добре от контузия на прасеца и дори може да бъде на разположение за първия мач от световното първенство следващия месец. Това каза треньорът на 5-кратните първенци на планетата Карло Анчелоти.

Неймар беше повикан в състава този месец, въпреки че не фигурираше в плановете на Анчелоти през годината, в която италианецът водеше Бразилия. Нападателят на "Сантос", който е водещият реализатор на Бразилия за всички времена със 79 гола в 128 международни участия, беше изключен от контролните мачове срещу Панама и Египет от Бразилската футболна конфедерация поради контузията на прасеца.

„Преди обявяването на състава получихме доклад от "Сантос", според който играчът има лек проблем, известно подуване. Оставихме "Сантос" да се справи с тази ситуация „до 27-ми", каза Анчелоти пред репортери преди срещата на Бразилия с Панама.

„Неймар беше повикан, защото от гледна точка на треньорския щаб, трябваше да бъде повикан. Вярваме, че Неймар ще се възстанови възможно най-бързо. Той работи добре и е в добро настроение... Вярваме, че може да бъде готов за първия мач от световното първенство. Ако не е готов за първия мач, ще бъде готов за втория. Така че нямаме абсолютно никакво намерение да заместваме никого."

Бразилия, която се стреми да спечели рекордна шеста титла от световното първенство, ще се изправи срещу Мароко, Хаити и Шотландия в група C на турнира от 11 юни до 19 юли в Северна Америка.