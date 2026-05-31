Кристиян Алексиев с трети пореден медал в София вело шоу

Подарък за всеки участник и много награди в надпреварите огласили Западния парк днес

318 бъдещи спортни таланти застанаха днес на старт в поредното издание на София вело шоу в столичния Западен парк, което и тази година е посветено на Деня на детето. Инициираният от „София – европейска столица на спорта" и „Долчини про тийм" празник включваше състезания в 4 възрастови групи, конкурси и забавни игри, томболи с награди. Събитието бе проследено от хиляди, избрали неделната утрин за разходка и активности в обновения парк. А част от участниците вече имат във витрината си по няколко медала, като Кристиян Алексиев – шампион през 2024 г, вицешампион миналото лято и сега отново със злато и Александър Манев със сребро през 2024-та и сега с бронз.

Точно както в изпитанията на елитните колоездачи, всеки участник получи стартов пакет със стартов номер и паметна грамота. Големият брой записани с безплатната регистрация наложи организирането на от две до четири квалификации преди финалните гонки. Велосипедистите стартираха по изцяло обезопасен и съобразен с възрастта им маршрут, като според възрастовата група правеха една, две, три или четири тура. Състезанията се проведоха при строго спазване на наредбите – с пилотен професионален велосипедист, множество следящи за сигурността и феърплея комисари по трасето и – разбира се – с връчване на жълтата фланелка на победителя и традиционното - в случая безалкохолно – шампанско.

Старт на събитието дадоха Дамян Диков – изпълнителен директор на „София – европейска столица на спорта" и Любомир Венков – управител на „Долчини", които приветстваха присъстващите и пожелаха успех на състезателите. По-късно двамата, заедно с общинския съветник Христо Копаранов – член на Комисията по децата, младежта и спорта към СОС и член на управата на „София – евростолица на спорта" наградиха призьорите и благодариха на участниците, като изтъкнаха любовта на децата към спорта и ангажимента да им се предоставят повече възможности за активен и здравословен живот. „Колоезденето е сред най-достъпните спортове, тази година то получи изключителна популярност в България, да си пожелаем да виждаме все повече хора да спортуват в този парк," бе посланието на организаторите.

Призьорите получиха медали, много предметни награди, а за прекрасното настроение и усмивките по лицата допринесе атрактивната водеща Петрана Петрова, която подгря състезатели и придружаващите ги роднини преди важните стартове. Наред със състезанията на малките велосипедисти бяха организирани допълнителни весели конкурси с колелата и много викторини с награди. Регистрацията бе безплатна, а всеки участник бе застрахован от организаторите.

Призьорите на СОФИЯ ВЕЛО ШОУ „ЗАПАДЕН ПАРК 2026":

ДЕЦА 5-6 г.: Денис Онбаши, Христо Николов, Николай Николов

ДЕЦА 7-8 г.: Диана Митева, Михаил Александров, Захари Младенов

ДЕЦА 9-10 г.: Кристиян Алексиев, Божидар Тодоров, Валери Милев

ДЕЦА 11-12 г.: Светозар Бабов, Валентин Райчев, Александър Манев

След състезанията по-рано през годината в Южния парк и около храм паметника „Александър Невски" покрай Джирото, това бе третата надпревара от тазгодишната 4-етапната верига София вело шоу. До края на годината предстои още един кръг на 12 септември в Борисовата градина.