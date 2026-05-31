Черна гора без капитана си срещу България

1332
Стеван Йоветич (№8) по време на евроквалификацията на стадион "Васил Левски" на 5 септември 2009 г. Тогава той откри резултата за гостите, но след три асистенции и гол на Бербатов България обърна и би 4:1. СНИМКА: 24 ЧАСА

Ветеранът и първи капитан на Черна гора Стеван Йоветич е бил оставен умишлено извън състава на Черна гора за мачовете с България и със Словакия. 

Причината - в момента е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Това обяви селекционерът на тима Мирко Вучинич пред медиите в Подгорица преди заминаването за Пловдив днес по обяд.

Черна гора гостува утре на селекцията на Александър Димитров в Пловдив от 19,00 ч на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

36-годишният Йотевич изкара два сезона в кипърския гранд и помогна тази година за шампионската титла, като статистиката му е 47 мача и 11 гола. Освен това, в кариерата си е играл за клубове като "Фиорентина", "Манчестър Сити", "Интер", "Севиля", "Монако", "Олимпиакос". А за представителния тим на малката балканска страна е записал 91 мача и е вкарал 37 попадения.

"Трима играчи имат задължения в клубовете си, те ще се присъединят към нас в България. Така ще бъдем в пълен състав по време на подготовката за мача срещу Словакия", каза треньорът на черногорците Мирко Вучинич.

Воденият от него тим тренира тази сутрин на базата на футболния съюз на страната в покрайнините на Подгорица, след което се качиха на чартърния полет за Пловдив. По-късно тази вечер те ще дадат пресконференция и ще направят официална тренировка на стадион „Христо Ботев".

