Валентина Иванова: Стилияна все още не е показала всичко, на което е способна

Личният треньор на Стилияна Николова – Валентина Иванова, не скри задоволството си от представянето на своята възпитаничка на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Според нея най-ценният успех е не само спечелените отличия, а развитието и стабилността, които Николова демонстрира през сезона.

Треньорката е убедена, че до Световното първенство има още върху какво да се работи и потенциалът на Николова далеч не е изчерпан.

"Ние винаги имаме какво още да подобряваме. Стили все още не е показала абсолютно всичко, на което е способна, и аз много се надявам, че тепърва ще покаже още повече", заяви Иванова.

"Естествено, че съм доволна. Първо поздравления към всички - към целия екип, към главния "виновник" Стили и към всички хора, които стоят зад нас. Няма да ги изброявам, защото са страшно много. Благодаря и на публиката във Варна - бяхте уникални. Атмосферата беше страхотна, макар че не е лесно да се играе пред родна публика", заяви по повод успеха на младата спортистка Иванова.

Треньорката подчерта, че макар в изпълненията да е имало известни неточности, Стилияна е направила сериозна крачка напред в развитието си.

"Стилияна израства страшно много и аз съм изключително доволна именно от този скок. За мен това е едно страхотно начало на сезона, а най-много ме радва стабилността, която показва. Изключително щастлива съм, че успя да премине квалификациите, да се класира за четирите финала и да ги изиграе по този начин", коментира още Иванова.

Тя обърна внимание и на новия формат на шампионата, който според нея е поставил гимнастичките под допълнително напрежение.

"Това е първи експеримент на Европейската гимнастика с подобен формат. Състезанието беше изключително интензивно и напрегнато. Както видяхте, гимнастичките играеха в обратен ред и последните трябваше да издържат на огромно психическо напрежение, за да изиграят съчетанията си без грешка", допълни тя пред БНР.

Иванова разкри и любопитни подробности около промяната в композицията с лента – тема, която дълго е била обсъждана в щаба.

"Беше доста сложен процес. Още след Олимпиадата Стили искаше да играе бавна лента. Аз тогава смятах, че ще бъде много трудно да се получи. После тя искаше да сменим композицията, аз не исках, след това госпожа Раева настояваше, а накрая самата аз реших, че е време за промяна и я сменихме", обясни специалистката.

Тя коментира и силните емоции на гимнастичката след европейската титла на бухалки.

"Няма спортист, който да не мечтае за златен медал на родна земя. Нормално е емоциите да вземат връх. Това е доказателство за нейния успех и за труда, който вложи", завърши Иванова.