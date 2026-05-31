Еврокошмар на "Левски" дебне ЦСКА на старта в Лига Европа

ЦСКА научи потенциалните си съперника на старта в Лига Европа. "Червените", които спечелиха купата на България, ще бъдат поставени в кръг I на турнира.

Жребият ще се тегли 16 юни, а първите мачове ще са на 9 юли.

Един от възможните съперника на предвождания от Христо Янев тим е словашкия "Жилина". През 2008 г. скромният тогава тим елиминира "Левски" в купата на УЕФА. "Сините" паднаха 0:1 на "Герена" в реванша тогава и след 1:1 в Словакия отпаднаха от състезанието.

Ето и останалите възможни съперници на ЦСКА за първия кръг: "Войводина" (Сърбия), "Университатя" (Клуж) (Румъния), "Алуминий" (Словения), "Дери Сити" (Ирландия) и "Вестри" (Исландия).

Ако ЦСКА премине през първия кръг, то във втория няма да бъде поставен. Там съперници са много сериозни - "Бенфика" (Португалия), "Виктория" (Пилзен) (Чехия), "Мидтиланд" (Дания), ПАОК (Гърция), "Макаби" (Тел Авив) (Израел), "Андерлехт" (Белгия), "Пафос" (Кипър) и други.