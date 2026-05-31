Визови проблеми забавиха РЮА със заминаването за мондиала

Световната купа и новата топка Снимка: X на ФИФА

Националният отбор на Република Южна Африка забави заминаването си за световното първенство в Северна Америка, което започва на 11 юни, заради проблем с визи, съобщиха от футболната федерацията на страната.

Тимът трябваше да замине днес за Мексико и да се настани в тренировъчния си лагер, но "е срещнал проблем при издаването на визи за някои футболисти и членове на щаба", написаха от федерацията в комюнике.

Не се знае още колко души са засегнати от този проблем, но според местната държавна телевизия SABC визита на поне 20 човека все още се разглеждат в посолството на САЩ в Йоханесбург.

"Федерацията работи постоянно, за да може отборът да замине за Мексико възможно най-бързо", се казва още в позицията. Спортният министър на страната Гейтън Маккензи е изискал обяснения и е заплашил с мерки виновните за този хаос.

Тимът на Република Южна Африка е в Група "А" на турнира в компанията на отборите на Мексико, Чехия и Република Корея.

