Кирил Десподов: Взимам от добрия пример на Стилиян...

Ансамбълът на България остана без медал от европейското във Варна

СНИМКА: БФХГ

Ансамбълът на България остана без медал на европейското първенство по художествена гимнастика, което завърши във Варна.

София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова останаха последни, осми на финала на композицията с пет топки, след като направиха много сериозни грешки, включително два уреда извън терена. Възпитаничките на Весела Димитрова бяха оценени с 18.850 точки (8.8 трудност, 4.450 изпълнение, 6.200 артистичност, 0.600 наказание).

За тях това беше единственото изпълнение днес, тъй като не успяха да се класират за финала на три обръча и два чифта бухалки, а вчера в многобоя останаха на шеста позиция.

Тимът на Испания, който защити титлата си в многобоя, днес триумфира и на двата финала.

На пет топки Испания взе златото с 29.150 точки, а втори и трето са съответно Беларус и Израел с еднаква оценка с 27.550 точки, но гимнастичките от Беларус завоюваха сребърните отличия заради по-високата стойност за изпълнение.

На обръчи и бухалки испанките са първи с 28.100 точки, пред Русия с 27.000 и Израел с 26.300.

