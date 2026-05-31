Бивш капитан на ЦСКА подписа в Грузия

Доскорошният капитан на ЦСКА и национал на България Иван Турицов подписа договор с "Динамо" (Батуми) до 2029 година, съобщиха от грузинския клуб. Десният защитник е и първият официален трансфер на новото ръководство на клуба от Батуми.

26-годишният Турицов наскоро се раздели с ЦСКА с емоциално съобщение, след като игра последните седем години с червената фланелка. Той бе наложен на "Българска армия" от Любослав Пенев, който го привлече от "Литекс". Защитникът преминава в грузинския отбор като свободен агент.

"Динамо" завърши на пето място в крайното класиране на последния сезон, а сега има амбиции да играе за местата, които дават право на участие в европейските турнири.