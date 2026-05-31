Селекционерът на България преди мача: Черна гора е много неприятен и труден съперник

Постоянно сменяме състезателите по обективни причини, посочи Александър Димитров

"Противникът на националния ни отбор по футбол е доста неудобен и силен. Не може да създадем ядро в центъра на терена заради много контузени футболисти".

Това заяви националният селекционер Александър Димитров, часове преди приятелската среща Бълагрия-Черна гора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

"Сезонът беше дълъг и тежък за повечето играчи, поздравявам ги за представянето им в клубовете. Има още около 10 дена, в които те трябва да се мобилизират, концентрират и да изиграят двата мача преди да се отдадат на почивка", допълни той.

По думите му към момента не мислят толкова за Лигата на нациите. "Постоянно сменяме състезателите по обективни причини. Една основна тройка халфове - Кръстев, Груев и Кристиян Стоянов са с контузии. Налага се да се сменя двойката централни защитници, което допълнително затруднява нашите цели", каза той.

На пресконференцията участваше и футболистът Марин Петров. Той поздрави "Левски" за спечелената титла и отправи специални поздравления към бившите си съотборници. "За мен лично контроли с националния отбор няма. Всеки мач, в който представляваш държавата си, е специален", каза Петков.