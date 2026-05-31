Грузинец е №1 в Шампионската лига

Грузинският национал на "Пари Сен Жермен" Хвича Кварацхелия бе избран за най-добър футболист през сезона в Шампионската лига. Именно той бе съборен за дузпата, с която неговия тим изравни на "Арсенал" във финала. Парижани дублираха титлата си от миналия сезон след изпълнения на дузпи.

Крилото изигра 16 мача в турнира, в които вкара 10 гола и даде 7 асистенции. 25-годишният нападател играе в ПСЖ от 2025 година, като два пъти спечели Шампионската лига, двукратен шампион е на Франция и спечели по един път купата и суперкупата на страната. Той е носител на суперкупата на Европа.