Йонас Вингегор спечели "Джирото", влезе сред най-великите в колоезденето

Йонас Вингегор за първи път спечели обиколката на Италия и си осигури място в историята на колоезденето.

Датчанинът имаше аванс от 5:22 мин пред Феликс Гал (Ав, Decathlon) и завърши триумфално по улиците на Рим със съотборниците си от Visma, които караха със специални фланелки. На екипите бяха очертани териториите на Франция, Италия и Испания, тъй като Вингегор стана едва осмият с титли и в трите най-големи състезания. Имената на Еди Меркс, Бернар Ино, Жак Анкетил, Феличе Джимонди, Алберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фрум бяха изписани на всяка фланелка.

За радост на италианците етапна победа в спринта постигна Джонатан Милан от Lidl-Trek.