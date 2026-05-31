ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22953515 www.24chasa.bg

Йонас Вингегор спечели "Джирото", влезе сред най-великите в колоезденето

1192
Йонас Вингегор запази розовата фланелка до края на "Джирото". Снимка: Ройтерс

Йонас Вингегор за първи път спечели обиколката на Италия и си осигури място в историята на колоезденето. 

Датчанинът имаше аванс от 5:22 мин пред Феликс Гал (Ав, Decathlon) и завърши триумфално по улиците на Рим със съотборниците си от Visma, които караха със специални фланелки. На екипите бяха очертани териториите на Франция, Италия и Испания, тъй като Вингегор стана едва осмият с титли и в трите най-големи състезания. Имената на Еди Меркс, Бернар Ино, Жак Анкетил, Феличе Джимонди, Алберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фрум бяха изписани на всяка фланелка. 

За радост на италианците етапна победа в спринта постигна Джонатан Милан от Lidl-Trek. 

Йонас Вингегор запази розовата фланелка до края на "Джирото". Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!