Александър Зверев не допусна изненада в Париж

Александър Зверев направи нова крачка към все още липсващата му титла от "Големият шлем".

След масовото отпадане на поставени тенисисти на "Ролан Гарос" роденият в Германия руснак има огромен шанс. По-малкият от братята Звереви не допусна изненада срещу "щастливия губещ" от Нидерландия Йеспер де Йонг и спечели 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

На четвъртфинала третият в света очаква Рафаел Ходар. 19-годишният испанец, който е една от приятните изненади на сезона, обърна 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 своя сънародник и ветеран Пабло Кареньо Буста.