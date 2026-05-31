Александър Зверев не допусна изненада в Париж

Александър Зверев направи нова крачка към все още липсващата му титла от "Големият шлем".
След масовото отпадане на поставени тенисисти на "Ролан Гарос" роденият в Германия руснак има огромен шанс. По-малкият от братята Звереви не допусна изненада срещу "щастливия губещ" от Нидерландия Йеспер де Йонг и спечели 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.
На четвъртфинала третият в света очаква Рафаел Ходар. 19-годишният испанец, който е една от приятните изненади на сезона, обърна 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 своя сънародник и ветеран Пабло Кареньо Буста.