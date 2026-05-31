Христо Илиев с впечатляваща победа в Ханя

Новият национален рекордьор на 60 метра в зала тази зима – Христо Илиев – започна по впечатляващ начин летния сезон. Състезателят на Валя Демирева спечели спринта на 100 метра на международния турнир по лека атлетика с „бронзов етикет" на Световната атлетика в Ханя, Гърция. Сливналията триумфира с личен рекорд от 10.22 секунди (+1.4 м/сек).

Досега най-доброто му постижение на 100 метра беше 10.29 сек., поставено миналата година. Националният рекорд на България в дисциплината е 10.13 секунди, поставен от Петър Петров в Москва през 1980 г. Нормативът за участие на Европейското първенство в Бирмингам (10–16 август) е 10.15 сек.