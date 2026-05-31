Дембеле обеща 3-а поредна купа от Шампионската лига за ПСЖ

СНИМКА: РОЙТЕРС

Носителят на "Златната топка" и ас на "Пари Сен Жермен" Усман Дембеле обеща, че клубът ще се стреми към трета поредна титла в Шампионската лига през следващия сезон. Това се случи по време на празненствата с привържениците под Айфеловата кула.

"Благодаря на всички вас за подкрепата. Ще се върнем догодина с третата", обърна се Дембеле към публиката, докато те танцуваха на песента на Daft Punk „One More Time", а играчите показваха трофея, спечелен срещу Арсенал в събота.

Президентът на френския клуб Насер Ал Хелаифи призова феновете да запазят позитивната атмосфера. "Празнувайте спокойно тази вечер. Защитете нашия град, това е много важно", каза той.

Играчите на ПСЖ се изкачиха на Марсово поле под Айфеловата кула, преди официално посещение при президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

СНИМКА: РОЙТЕРС

