Уругвай без легендата Луис Суарес на световното

Селекционерът Марсело Биелса обяви състава на Уругвай за Световното първенство в Северна Америка.

Извън сметките останаха ветераните Луис Суарес (39 г., след медийни критики към Биелса), Нахитан Нандес (30 г.) и Лукас Торейра от „Галатасарай" (30 г.).

Тимът е изграден около стабилна защита с фигури като Роналд Араухо от „Барселона", Хосе Мария Хименес и Матиас Оливера. Халфовата линия ще се крепи на Федерико Валверде, Родриго Бентанкур, Мануел Угарте и Николас де ла Крус.

Уругвай е в група H и ще мери сили с Саудитска Арабия, Кабо Верде и Испания.

Вратари: Серхио Рочет („Интернасионал Порто Алегре"), Фернандо Муслера („Естудиантес"), Сантиаго Меле („Монтерей").

Защитници: Гийермо Варела („Фламенго"), Роналд Араухо („Барселона"), Хосе Мария Хименес („Атлетико Мадрид"), Сантиаго Буено („Уулвърхямптън"), Себастиан Касерес („Клуб Америка"), Матиас Оливера („Наполи"), Хоакин Пикерес („Палмейрас"), Матиас Виня („Ривър Плейт").

Полузащитници: Мануел Угарте („Манчестър Юнайтед"), Емилиано Мартинес („Палмейрас"), Родриго Бентанкур („Тотнъм"), Федерико Валверде („Реал Мадрид"), Агустин Канобио („Флуминензе"), Хуан Санабрия („Реал Солт Лейк"), Джорджан де Араскаета и Николас де ла Крус (и двамата от „Фламенго"), Родриго Саласар („Брага"), Факундо Пелистри („Панатинайкос"), Максимилиано Араухо („Спортинг Лисабон"), Брайън Родригес („Клуб Америка").

Нападатели: Родриго Агире („Тигрес УАНЛ"), Федерико Виняс („Овиедо"), Дарвин Нунес („Ал-Хилал").