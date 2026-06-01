Злато и бронз за България от Европейската купа по джудо в Сараево

Злато и бронз спечелиха българските джудисти на Европейската купа в Сараево, Босна и Херцеговина, съобщиха от федерацията.

Любослав Григоров стана първи при 60-килограмовите след три победи – на старта преодоля след три предупреждения Кайра Уяр (Нидерландия), после и Джейсън Вонг (Нидерландия), а на финала се наложи над турчина Емирхан Карахан след три предупреждения, като срещата завърши в продължението за 7,47 минути. За Григоров това е първа титла на състезание от подобен ранг.

В същата категория Иван Симеонов взе бронз. В спор за отличието българинът се наложи над Адам Вико (Унгария), а преди това записа победа и загуба от финалиста Карахан.

При 73-килограмовите Денислав Иванов завърши седми. На турнира участие взеха 249 състезатели от 21 държави.