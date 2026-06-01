Син на легенда изненадващо попадна в състава на Шотландия за световното

Селекционерът Стив Кларк взе изненадващо решение, като повика 19-годишния Тайлър Флетчър в състава на Шотландия за предстоящото световно първенство. Младият халф заменя контузения в коляното Били Гилмор от „Наполи", който се контузи при победата с 4:1 над „Кюрасао".

Флетчър има под 20 минути игра за „Манчестър Юнайтед" този сезон, а дебютът му за националния отбор бе за броени минути в същата контрола срещу Кюрасао.

Тийнейджърът бе предпочетен пред Ленън Милър, който записа пълен сезон за италианския „Удинезе", както и пред халфовете Конър Барън и Анди Ървинг.

Тайлър е син на легендата на „Манчестър Юнайтед" Дарън Флетчър (80 мача за Шотландия), който обаче никога не е играл на световно първенство.