ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Луис Енрике с най-висок процент спечелени мачове м...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22954046 www.24chasa.bg

Син на легенда изненадващо попадна в състава на Шотландия за световното

956
Дарън Флетчър Снимка: "Манчестър Юнайтед"

Селекционерът Стив Кларк взе изненадващо решение, като повика 19-годишния Тайлър Флетчър в състава на Шотландия за предстоящото световно първенство. Младият халф заменя контузения в коляното Били Гилмор от „Наполи", който се контузи при победата с 4:1 над „Кюрасао".

Флетчър има под 20 минути игра за „Манчестър Юнайтед" този сезон, а дебютът му за националния отбор бе за броени минути в същата контрола срещу Кюрасао.

Тийнейджърът бе предпочетен пред Ленън Милър, който записа пълен сезон за италианския „Удинезе", както и пред халфовете Конър Барън и Анди Ървинг.

Тайлър е син на легендата на „Манчестър Юнайтед" Дарън Флетчър (80 мача за Шотландия), който обаче никога не е играл на световно първенство.

Дарън Флетчър Снимка: "Манчестър Юнайтед"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!