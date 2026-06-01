Германия разби 4:0 Финландия педи заминаването за световното

Германия постигна убедителна победа с 4:0 срещу Финландия в контролна среща. Мачът в Майнц беше последна проверка за Бундестима на родна земя преди заминаването за световното първенство в Северна Америка.

Точни бяха Дениз Ундав (33, 56), Флориан Вирц (47) и Джамал Мусиала (62).

Срещата премина под пълния контрол на селекцията на Юлиан Нагелсман, като голямата звезда на мача беше нападателят на „Щутгарт" Дениз Ундав, който се отчете с два гола и асистенция.

Силно впечатление направи и 18-годишният Леннарт Карл, който асистира за второто попадение на Ундав.