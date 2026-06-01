Голяма изненада от Стилиян Петров за четирима младежи от "Нефтохимик"

Четирима от талантливите футболисти на Нефтохимик ще получат златния шанс да се включат в "Мача на Надеждата", съобщиха организаторите от Фондация "Стилиян Петров". Легендата на българския футбол Стилиян Петров дава шанс на Христо Георгиев, Стилян Кръстев, Владислав Величков и Григор Солаков да вземат участие в благотворителната инициатива.

Събитието ще се проведе на 6 юни от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас, а младежите ще имат уникалната възможност да играят рамо до рамо със световни и родни футболни звезди, подкрепяйки благородна кауза.

Организаторите напомнят, че билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени по следните начини:

" Онлайн: В мрежата на Eventim.bg.

" В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини "Технополис", книжарници Orange и Office 1.

" На място в Бургас: Физическите каси на "Часовника" и касата на Операта.

" Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват на стадиона, но искат да подкрепят каузата, в сайта на Eventim са достъпни и виртуални билети-дарения.

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.