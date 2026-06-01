Пълен график през юни за компаньонките в Ню Йорк

Компаньонките в Ню Йорк са със запълнен график за юни чак до средата на юли, когато е финалът на световното.

Това призна 31-годишната Спайси Ви пред “Ню Йорк Поуст”. Нейната тарифа е 10 000 долара за 24 часа пълна програма.

“Най-интересното е, че съм засипана с оферти за тройки от семейни двойки. Обикновено имам една подобна оферта за месец, а до момента за юни са 25”, обяснява тя.

Спайси Ви вече е получила и 3000 долара като депозит за услугите си по време на световното.

Предпочитанията били от целия спектър на сексуалните услуги. Най-много заявки пристигали от Лондон, но имало и такива от щати, в които няма да има двубои от първенството, като например Колорадо.

Ню Йорк по принцип приема най-много двубои от световното и заради това се очаква най-много туристи да се насочат точно към него.

Положението означава, че се вдига и рискът за трафик на хора, смята полицията и се стяга да се справи с проблема.

В Ню Йорк и Ню Джърси са забранени отпуските на униформените, като повечето от тях ще бъдат на улицата, за да контролират запалянковците.

Също така са готови и над 1000 човека, които ще са под прикритие и ще действат точно срещу трафика на проститутки. По традиция на световните те идват предимно от Източна Европа, защото се котирали доста по-високо от местните, които са главно от малцинствата.

