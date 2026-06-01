"Ботев" (Пд) връща на Мъри и "Гьозтепе" ляв бек

"Ботев"(Пд) се отказва от услугите на преотстъпения през януари от турския "Гьозтепе" ляв бек Закария Тиндано. Наемът на 19-годишният котдивоарец беше за 12 месеца, но се връща преждевременно при Станимир Стоилов- Мъри, след като не успя да се наложи при "жълто-черните" през пролетния полусезон.

Новият старши треньор на пловдивчани Станислав Генчев и асистентите му от щаба усилено работят по селекцията.

Луксът за 45-годишният наставник е, че разполага с богат избор от футболисти, които попадат в графата за новото правило за поне един до 23 години, който да е в стартовия състав и да рита минимум едно полувреме.

В списъка са националът Никола Илиев, Мартин Георгиев, Йордан Видев и Самуил Цонов.

Ясно е, че цялата предсезонна подготовка на "Ботев" ще се проведе на клубната база в "Коматево".

Уточняват се съперниците и датите за контролните мачове. Вече е договорен такъв с румънския гранд "Динамо" Букурещ.

Милен Кунчев от ДЮШ на "Ботев" ще води втория отбор, който ще дебютира през сезона в шампионата на Югоизточната трета лига.