Световното под риск от зараза с ебола, обяви СЗО

Световната здравна организация обяви, че световното може да се превърне в събитие със свръхзаразяване заради бушуващата ебола в ДР Конго. В момента имало 2000 носители на вируса, които не знаят, че го имат.

Въпреки проблемите се очаква да има и фенове от ДР Конго на световното и с тях вирусът може да се разпространи.

Националният тим се намира под карантина в Белгия, където тренира в пълна изолация. Властите в САЩ първоначално обявиха, че го искат 21 дни преди началото на първенството на своя територия, но това нямаше как да се изпълни.

