Цвети Пиронкова грее на "Ролан Гарос" (снимки)

Снимки: facebook.com/pironkovaofficial

Определяна единодушно като най-добрата българска тенисистка след ерата на сестрите Малееви Цветана Пиронкова винаги е имала специална, емоционална връзка с кортовете в Париж и тази година отново посети "Ролан Гарос", както личи от личния ѝ фейсбук профил.

Макар тревата на „Уимбълдън" исторически да е най-силната ѝ настилка, пловдивчанката написа някои от най-паметните страници в съвременната ни тенис история именно на френския клей.

Връхната точка в нейната кариера на откритото първенство на Франция дойде през 2016 година, когато тя направи феноменален рекорд и достигна до четвъртфиналите на турнира. По пътя си тогава първата ни ракета елиминира световни величия, сред които и тогавашната втора в света Агнешка Радванска, демонстрирайки изключителна класа, интелект и непримирим дух.

След общо 13 участия в основната схема на „Ролан Гарос", за българските фенове този турнир остава синоним на страст и незабравими емоции, подарени от тенисистка, която дълги години прославяше страната ни на най-високо ниво.

Дори години след края на активната си кариера, присъствието ѝ около емблематичните кортове в Париж продължава да вълнува тенис обществеността и да напомня за златните моменти на българския женски тенис.

Снимки: facebook.com/pironkovaofficial
