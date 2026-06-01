Анчелоти за травмата на Неймар: Няма да променям състава на Бразилия

Италианският селекционер на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти отговори на въпроса дали нападателят на „Сантос" Неймар ще играе на световното първенство.

По-рано беше съобщено, че бившият играч на „Барселона" ще пропусне няколко седмици поради контузия на прасеца. Световното първенство започва на 11 юни.

„Преди да обявим състава, получихме информация от „Сантос", че Неймар има лек проблем. Но той беше повикан, защото комитетът смята, че заслужава място в отбора.

Вярваме, че той ще се възстанови и ще бъде готов възможно най-скоро. Тренира добре и е много ентусиазиран. Ще го кажа директно: той ще бъде с нас, докато се възстанови и не бъде на разположение. Вероятно ще е готов още за първия мач. Може би за втория. Сигурен съм в едно - няма да променям състава: избрахме точно тези 26 играчи.

Казах, че футболистите трябва да бъдат готови на сто процента, но още през март споделих, че мога да повикам играч, който не е напълно готов, стига да се възстанови на сто процента за световното", заяви Анчелоти.