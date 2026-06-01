ПСЖ спечели 146 милиона евро от Шампионската лига, "Арсенал" с рекорд за Англия

„Пари Сен Жермен" е спечелил 146 милиона евро от наградни фондове в тазгодишното издание на Шампионската лига, според изчисленията на The Athletic.

Победата на финала над „Арсенал" (1:1, 4:3 след дузпи) донесе на клуба 6,5 милиона евро.

Освен това, класирането за Суперкупата на УЕФА, където през август в Залцбург парижани ще се изправят срещу „Астън Вила", гарантира на клуба още 4 милиона евро, а в случай на победа ще бъде добавен още 1 милион евро.

„Арсенал" е спечелил около 143 милиона евро. Това е рекордна сума от наградни фондове за английски клуб.

