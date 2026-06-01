Португалски ас напуска „Милан"

Крилото на „Милан" Рафаел Леао съобщи, че напуска италианския грунад.

„Случиха се много неща, включително и през последните месеци, и за щастие успях да запиша името си в историята на „Милан". Разбира се, всеки има мечти, предизвикателства и цели, които иска да постигне. Всеки се стреми към нови изпитания, към опит в ново първенство, и ако това се случи, ще бъда много щастлив и удовлетворен, защото ще почувствам, че съм си свършил работата.

Когато този момент настъпи, ще оценя най-добрите варианти за продължаване на кариерата си, за да мога и занапред да се състезавам на най-високото ниво на европейския футбол", заяви Леао.

По-рано стана ясно, че „Галатасарай" е готов да плаща на португалския национал по 10 милиона евро на година чисто, а „Милан" може да получи за крилото между 40 и 50 милиона евро.