Изкуствен интелект: Европейският шампион Испания става и световен

Испанците тренират за световното. Снимка: Ройтерс

Изкуствен интелект изчисли шансовете на водещите национални отбори за триумф на предстоящото световно първенство по футбол през 2026 г.

Според суперкомпютъра основният претендент за трофея е тимът на Испания, докато настоящият световен шампион Аржентина заема едва четвъртата позиция.

Испания (16,3%), Франция (12,6%), Англия (11,12%), Аржентина (10,3%), Португалия (6,92%), Бразилия (6,46%), Германия (5,8%), Нидерландия (3,97%), Норвегия (3,42%) и Белгия (2,41%).

Прави впечатление присъствието на Норвегия в топ 10, изпреварвайки утвърдени футболни нации, докато петкратният световен шампион Бразилия е оценен с едва малко над 6% шанс за триумф.

