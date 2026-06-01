Изкуствен интелект: Европейският шампион Испания става и световен

Изкуствен интелект изчисли шансовете на водещите национални отбори за триумф на предстоящото световно първенство по футбол през 2026 г.
Според суперкомпютъра основният претендент за трофея е тимът на Испания, докато настоящият световен шампион Аржентина заема едва четвъртата позиция.
Испания (16,3%), Франция (12,6%), Англия (11,12%), Аржентина (10,3%), Португалия (6,92%), Бразилия (6,46%), Германия (5,8%), Нидерландия (3,97%), Норвегия (3,42%) и Белгия (2,41%).
Прави впечатление присъствието на Норвегия в топ 10, изпреварвайки утвърдени футболни нации, докато петкратният световен шампион Бразилия е оценен с едва малко над 6% шанс за триумф.