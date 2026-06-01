"Реджо Емилия" представи наш световен вицешампион

Българският посрещач Руси Желев е новото попълнение на италианския „Реджо Емилия" за сезон 2026/2027.

24-годишният волейболист остава в Серия А2, след като през миналия сезон защитаваше цветовете на „Мачерата", където записа силен дебют с 296 точки в 28 мача.

Желев се присъединява към „Реджо Емилия", след като тимът спечели промоция за второто ниво на италианския волейбол.

Ръководството на клуба определя българина като ключова фигура в селекцията за новия сезон.

Посрещачът е сребърен медалист с националния отбор на България от световното първенство във Филипините.

„Избрах Реджо Емилия, защото усетих сериозно доверие от страна на ръководството и ясна визия за развитието си в клуба", сподели Желев.