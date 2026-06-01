Финландия спечели 5-а световна титла в хокея на лед, Норвегия с исторически медал

Финландия спечели петата си световна титла по хокей на лед, след като победи Швейцария с 1:0 след продължение във финала в Цюрих. Редовното време на срещата премина в оспорвана тактическа битка и завърши без попадения благодарение на отличните защити и силното представяне на двамата вратари. Големият герой за финландците стана 20-годишният Конста Хелениус, който отбеляза „златния гол" в 71-вата минута и донесе първо злато за страната си от 2022 година насам.

За домакините от Швейцария това е втори пореден загубен финал след миналогодишното поражение от САЩ, като тимът вече има шест участия в мача за титлата без нито един триумф. В спора за бронзовите отличия Норвегия победи Канада с 3:2, също след продължение, и завоюва исторически първи медал от световни първенства.