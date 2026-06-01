Жителите на Хамбург не пожелаха олимпиада

Игор Тиаго с гол за Бразилия на "Маракана"

Георги Луканов

Игор Тиго се радва след гола си във вратата на Панама. Снимка: Ройтерс

Петкратният световен шампион Бразилия победи Панама с 6:2 в приятелски мач на стадион "Маракана" в Рио де Жанейро. Бившият нападател на "Лудогорец" и голмайстор на "Брентфорд" във Висшата лига Игор Тиаго вкара от дузпа в 63-ата мин. 

Винисиус Жуниор откри във 2-ата минута, а после подаде на Каземиро в 39-ата за втория гол. След почивката се разписаха още  Райън, Лукас Пакета и Данило.

За Панама бразилският нападател Матеус Куня си отбеляза автогол в 14-ата мин, а Карлос Харви също се разписа в 84-ата минута.

Бразилия се изправя срещу Египет следващия уикенд, преди да започне кампанията си в Група C срещу Мароко. Хаити и Шотландия са другите отбори в групата, докато Панама ще се изправи срещу Англия, Хърватия и Гана.

